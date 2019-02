Nach Polizeiangaben missachtete ein 30-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 20.50 Uhr am Nienkamp die Vorfahrt des 38-Jährigen. Der Münsteraner war auf der Salzmannstraße unterwegs. An der Kreuzung sah er ersten Erkenntnissen zufolge das von links kommende Fahrzeug des 38-Jährigen zu spät.

Der Wagen des 30-Jährigen krachte frontal in die linke Fahrzeugseite und katapultierte den Pkw in eine angrenzende Hecke. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 38-Jährigen in ein Krankenhaus.