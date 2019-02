Eine Menge los war am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung von „Onkel Alex“ an der Steinstraße. Neben vielen Interessierten waren unter anderem auch Bürgermeister Wolfgang Pieper und Vertreter der „Telgter Hanse“ gekommen. Gelobt wurde von mehreren Seiten, dass in dem Lebensmittelgeschäft inklusiv gearbeitet wird. Betont wurde zudem, dass der Laden keine Konkurrenz zu anderen Märkten darstellen soll. Am Ende der Zeremonie wurden das Geschäft und die Menschen, die dort tätig sind, von Pfarrer Wilfried Küppers und Diakon Stefan Pölling von den Alexianern eingesegnet.