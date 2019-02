Angehende Konditoren hören beim Backen das Gras wachsen

13 Auszubildende im dritten Lehrjahr waren zu dem vierstündigen Leistungswettbewerb im Adolph-Kolping-Berufskolleg angetreten. Thema für die Tortenkreationen war „Hörst Du das Gras wachsen“. Von der Knollenblätterpilz-Torte über das Froschkönig-Gebäck bis zur Grabstein-Kreation war unter dem vorgegebenen Motto alles vertreten.

Für Innungsobermeister Ralf Ilgemann ist der alljährliche Leistungswettbewerb eine erste Sichtung vor der Gesellenprüfung in einigen Wochen. Den zweiten Platz belegte Leonie Hemsing von der Konditorei Potthoff in Hamm, den dritten Platz Gabriel Liesner von der Konditorei Telgmann in Werne.