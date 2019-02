Münster -

Immer mehr Fahrschüler rasseln laut Kraftfahrtbundesamt durch die Führerscheinprüfung – sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. So sei die Misserfolgsquote in der theoretischen Prüfung von 2016 auf 2017 von 37 auf 39 Prozent gestiegen, in der praktischen von 31 auf 32 Prozent. Spiegelt sich der Trend auch in Münster wider?