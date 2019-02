Ideen für den „Zeitstiftetag“

Am 24. September (Dienstag) ist wieder „Zeitstiftetag“ der Freiwilligen-Agentur Münster. Dann werden sich Auszubildende der BASF , der Sparkasse Münsterland Ost , der Stadt Münster und der Stadtwerke Münster einen Tag lang sozial engagieren.

Dabei geht es aber um mehr, als nur um einen Tag. „Schon im Vorfeld lernen die Azubis die Einrichtungen kennen, in denen sie aktiv werden“, betont Nicole Lau von der Freiwilligen-Agentur. „Und auch bei den Projekten sind sie an der Entwicklung beteiligt.“ Der „Zeitstiftetag“ steht also nicht nur für Zupacken, sondern auch für Kennenlernen, Verstehen und gemeinsames Tun.

Jetzt sind soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativen gefragt. „Wer gute Projektideen für engagierte Azubis hat und sich am „Zeitstiftetag“ beteiligen möchte, sollte sich rasch bei mir melden“, so Lau.

Der „Zeitstiftetag“ findet zum vierten Mal statt. Beim letzten Mal waren rund 120 Auszubildende in 20 Projekten aktiv. Sie haben Kran kenhausradio gemacht, einer Kleiderkammer einen neuen Außenanstrich verpasst, alte Menschen bei Ausflügen be gleitet, gebaut, gebastelt oder mit Geflüchteten eine Unterkunft verschönert.

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf viele gute Impulse und Ideen“, sagt Nicole Lau. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Mail an freiwilligenagentur@stadt- muenster.de oder telefonisch unter ✆ 4 92 59 70. Anmeldeschluss ist der 28. Februar (Donnerstag).