Am Freitag berät der NRW-Landtagsausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen darüber, ob bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl 2020 die Möglichkeit einer Stichwahl abgeschafft wird oder nicht. Über Sinn oder Unsinn dieser Abschaffung soll an dieser Stelle nicht berichtet werden, wohl aber darüber, dass sich die Stadt Münster in Form einer Resolution an der Debatte beteiligt. Das zweiseitige Schreiben, das den Weg gen Düsseldorf angetreten hat (so wurde es beschlossen), ist so verrückt, dass man schon auf die Idee kommen könnte, es sei Karneval.

Oder der 1. April. Oder vielleicht sogar Karneval am 1. April.

Aber der Reihe nach: In der Ratssitzung am Mittwochabend legte die SPD einen Resolutionstext zur sofortigen Beschlussfassung vor. Der Inhalt: Die Stadt Münster spricht sich gegen die Abschaffung der Stichwahl aus.

Insgeheim war allen klar, dass die SPD das schwarz-grüne Ratsbündnis vorführen wollte. Denn die CDU ist für die Abschaffung, die GAL ist gegen die Abschaffung. Was also tun? Im Bündnisvertrag ist geregelt, dass ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten nicht erlaubt ist. Deshalb legte das Bündnis kurzfristig per Änderungsantrag einen eigenen Text vor. Der Inhalt: Die CDU ist für eine Abschaffung, die Grünen sind gegen eine Abschaffung, „diese Stellungnahmen werden dem Landtag NRW zur Verfügung gestellt“.

Dieses Beschlusspapier, das die schwarz-grüne Ratsmehrheit auch so verabschiedete, gab reichlich Stoff für eine Debatte über die Befindlichkeit des Ratsbündnisses. Der FDP-Fraktionschef Jörg Berens brachte es auf die süffisante Formel: „Wir erleben hier Szenen einer Ehe“. Als es daraufhin etwas lauter im Ratssaal wurde, bat Oberbürgermeister Markus Lewe um Ruhe, damit der „Eheberater“ Berens fortfahren könne.

Mit beißendem Spott entsagte sich auch der SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung jeder Nachfrage, wie denn dieses schwarz-grüne Papier zustande gekommen sein könnte. „Wir wollen uns in ihre Beziehungsgeschichte nicht einmischen.“ Die SPD nahm an der Abstimmung erst gar nicht teil. Man könne von der SPD nicht verlangen, „das zu beschließen, was CDU und Grüne zur Kenntnis geben“, so Michael Jung.

Gänzlich vergebens war aber auch die SPD-Resolution nicht. Denn sie wird in dem schwarz-grünen Änderungspapier „zur Kenntnis genommen“ – und geht deshalb als Anlage mit auf die Reise nach Düsseldorf.