Münster -

Im Winter sieht man einem Baum nur schwerlich an, ob er gesund ist. Das Grünflächenamt hat allerdings permanent all die Bäume im Visier, die durch Fäulnis oder starke Schädigungen zu einer Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden können. Im Rahmen der „Winterfällungen“ werden bis Ende Februar rund 140 Exemplare in Münsters Grünanlagen gefällt.