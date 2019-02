Studierende planen Palliativstation in Hiltrup

Wertschätzungs-Empfänge für die Pflegekräfte in der Stadt, insbesondere aber das Engagement in Sachen Palliativstation für das Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup: Die münsterischen „Domfreunde“ zogen auf ihrer Jahreshauptversammlung eine ausgesprochen positive Jahresbilanz und wollen ihr soziales Engagement weiter vorantreiben.

Prof. Dr. Ute von Lojewski berichtete in ihrer Funktion als Präsidentin der Fachhochschule Münster über die Arbeit ihrer Studenten am Projekt Palliativstation. So beschäftigen sich Studierende des Fachbereiches Wirtschaft mit den Möglichkeiten einer Finanzierung, wobei natürlich das Instrument „Crowdfunding“ eine zentrale Rolle spielt.

Die Fachbereiche Architektur sowie Gesundheit und Pflege erarbeiten zur Zeit Ideen und Konzepte für die Gestaltung einer neuen Palliativstation in Hiltrup. Berücksichtigt werden dabei, so Prof. von Lojewski, einerseits natürlich die Bedürfnisse der dort betreuten schwer kranken Menschen, aber eben auch Fragen nach der optimalen Ausstattung der Station für das Pflege-Personal. Im Frühjahr werden dazu erste Ergebnisse präsentiert, eine Jury unter Vorsitz von Architekt und Designer Dieter Sieger wird die Vorschläge begutachten.

Domfreunde-Vorsitzender Dr. Stefan Nacke dankte den Studierenden für ihr Engagement. „Das ist ein wertvoller Beitrag für eine menschenwürdige Gestaltung des letzten Lebensabschnittes schwer Erkrankter.“

Die nächste Veranstaltung der Domfreunde findet voraussichtlich am 25. April statt. Der münsterische Autor Norbert Nientiedt liest dann aus seinen Werken, den musikalischen Rahmen wird die schon vielfach ausgezeichnete 13-jährige Pianistin Sophia Lewerenz aus Bremen gestalten.