Auf digitalem Beutezug

Früher war alles besser! Dieser landläufigen Meinung traten die Spitzen der Vereinigte Volksbank Münster bei ihrer jüngsten Bilanzpressekonferenz entschieden entgegen – zumindest beim Thema kriminelle Energie bei Bankgeschäften. Das Online-Banking und die Digitalisierung der Finanzwelt habe das Leben nicht unsicherer gemacht, sondern sicherer. In den Jahren, als viele Geldgeschäfte noch per Scheck abgewickelt wurden, habe es deutlich mehr Unregelmäßigkeiten und Betrügereien gegeben, so Vorstandsmitglied Friedhelm Beuse vor der Presse.

Inzwischen werden weit mehr als 95 Prozent aller Überweisungen per Online-Banking getätigt. Bei den wenigen verbliebenen Überweisungsträgern per Papier indes komme es schon mal vor, dass ein Krimineller versuche, mit gefälschten Unterschriften an das Geld eines Bankkunden zu kommen. Die digitale Kontoplünderung mit Hilfe des so genannten Phishings hingegen sei klar auf dem Rückzug, da enorm in die Sicherheit der Systeme investiert worden sei. (Von Klaus Baumeister)