Bistum Münster feilt am großen Wurf

Die goldene Kopfbüste des Heiligen Paulus ist nur eines von 700 Exponaten der Domkammer. Doch die wertvolle Reliquie aus dem elften Jahrhundert entzieht sich schon seit geraumer Zeit den Blicken der Öffentlichkeit. Im Juli 2017 wurde die Ausstellung im Dom-Anbau auf dem Horsteberg wegen der kaum mehr zu reparierenden Klimatechnik geschlossen. Die Exponate, für die damals ob der Feuchtigkeit Gefahr im Verzug war, wurden eingemottet. Mit diesem Zustand will man sich beim Bistum jedoch nicht länger abfinden.

Bis Ende dieses Jahres soll in einer Machbarkeitsstudie geklärt werden, wie und wo eine neue Ausstellung der Domschätze entstehen kann. In die Überlegungen werden auch bislang fehlende Räume für Museumspädagogik, eine Dom-Information und ein Café einbezogen, heißt es. „Wir werden verschiedene Defizite rund um den Dom in den Blick nehmen“, verspricht Dompropst Kurt Schulte . Am Ende soll sich das „Museum als Ort der Begegnung“ präsentieren. „Wir begreifen die jetzige Situation als Chance.“

Ob das möglicherweise sogar mit einem Abriss der fast 40 Jahre alten Domkammer einhergeht, ist Teil dieser Prüfung. Eine Sanierung des Gebäudes zu Ausstellungszwecken sei wegen der bauphysikalische Mängel jedenfalls unwirtschaftlich, wie Diözesanbaumeisterin Annette Bracht­häuser betont.

Was einen neuen Ausstellungsort angeht, hat sie eine klare Maßgabe: „Es braucht eine räumliche Beziehung zum Dom und zum Domplatz“, verweist Brachthäuser auf den städtebaulichen Ansatz. Außerdem werde man sich Gedanken machen, wie eine neue Ausstellung eine Ergänzung für Münsters Museumslandschaft sein könne. Man arbeite gut zusammen, sagt Domkammer-Direktor Dr. Udo Grote mit Blick auf Kooperationen mit anderen Museen in der Stadt, aber auch darüber hinaus.

Dass es künftig neben einer Dauerschau auch wechselnde Ausstellung geben könnte, gilt als ausgemacht – „um neue Themen und Menschen anzusprechen“, wie Dompropst Schulte begründet. Nach einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie ist an einen Architektenwettbewerb gedacht. „Die Stadt Münster werden wir mitbeteiligen“, kündigt Brachthäuser in diesem Zusammenhang an. Am Ende könnte ein modernes Museum plus Domforum und Café stehen. Zumindest hält sich das Bistum alle Möglichkeiten offen: „Wir möchten am Anfang nicht zu klein denken“, sagt Dompropst Schulte. Natürlich spielten neben der Investition die Kosten für den dauerhaften Unterhalt eine Rolle.

Die seit 2017 geschlossene Domkammer besuchten nach Angaben des Bistums jährlich bis zu 15 000 Menschen. Auf 400 Quadratmetern über drei Etagen wurde laut Domkammer-Direktor Grote in der Vergangenheit „Kunst von großer religiöser Bedeutung für die Geschichte der Kirche und des Glaubens gezeigt“.

