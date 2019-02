Design-Studierende der FH gestalten Plakate, um für das Kreuzchen zu werben

„Einmal Europa mit alles.“ Dieser Slogan soll vor allem junge Menschen dazu bewegen, sich im Mai an der Europawahl zu beteiligen. Er wird an Litfaßsäulen und Haltestellen auf Plakaten zu lesen sein, die die Designstudenten Junes Pol und Maximilian Werner der FH Münster entworfen haben. Und zwar als Projektarbeit im Seminar „Aspekte der Kommunikationsgestaltung“ unter der Leitung von Paul Bičište und Jakob Maser.

„Gerade in Zeiten eines zunehmenden Populismus ist es wichtig, junge Menschen für Politik zu interessieren und ihnen klarzumachen, dass sie selbst die Gesellschaft mitgestalten“, erklärt Bičište. „Die Europawahl eignet sich daher sehr gut als praxisorientiertes Seminarthema!“ Die studentischen Arbeiten sind nicht einfach nur eine Übung, sondern werden tatsächlich im Vorfeld der Europawahl genutzt, um für eine hohe Beteiligung zu werben. Auf jeden Fall in Münster und Bonn und höchstwahrscheinlich noch in weiteren Städten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Denn die Europäische Kommission war Kooperationspartner und Auftraggeber der Lehrveranstaltung. Insgesamt hatten 27 angehende Designer teilgenommen und in Dreiergruppen jeweils eine Plakatkampagne entwickelt. „Es waren einige wirklich anspruchsvolle Arbeiten dabei“, so Bičište. Daher hatte es die Jury aus Vertretern der EU-Kommission bei der Abschlusspräsentation nicht leicht und wählte schließlich drei Kampagnen aus: Neben der genannten noch „Deine Story. Dein Europa. Deine Wahl.“ von Elisabeth Buschhausen, Luca Leifer und Niklas Kortum sowie „Mach Deine Stimme gleich gültig für Europa“ von Lynn Friese, Annemarie Woeste und Hanna Valtmann. „Wahnsinn, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt und unser Entwurf nun plakatiert wird“, freut sich Woeste.

Zur Jury gehörten Jochen Pöttgen, Leiter der Regionalvertretung der EU-Kommission in Bonn, und Prof. Dr. Thilo Harth, wissenschaftlicher Leiter des Wandelwerks, dem Zentrum für Qualitätsentwicklung der Fachhochschule Münster. „Die Ergebnisse sind wirklich faszinierend“, so Pöttgen, der das Seminar in die Regionalvertretung nach Bonn einlud, um dort alle Arbeiten auszustellen.