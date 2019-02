Sie kommen ursprünglich aus Polen, Kroatien, Afrika, Portugal, Lateinamerika, dem Nahen Osten oder Sri Lanka. Sie sind Christen, haben im Bistum Münster eigene Gemeinden und dürfen sich in diesem und im kommenden Jahr auf „hohen“ kirchlichen Besuch freuen. Bischof Dr. Felix Genn wird 2019 und 2020 alle 22 Gemeinden anderer Muttersprache im Bistum Münster besuchen, teilt das Bistum mit. Zum Auftakt wird der Bischof am Samstag (16. Februar) bei der Portugiesischen Mission in der Innenstadt zu Gast sein.

Für Bischof Genn sind die Gemeinden anderer Muttersprache „eine ganz großartige Brücke“ zu Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und hier eine erste Verwurzelung brauchen. „Diese Gemeinden sind für die Menschen, die dort Gottesdienst in ihrer Muttersprache feiern, an Festen teilnehmen oder die bekannten Bräuche erleben, ein Stück Heimat in der Fremde. Sie stiften auf diese Weise Identität“, sagt der Bischof.

Er sieht in den Gemeinden anderer Muttersprachen einen „starken Faktor in unserem Bistum.“ Vielfalt sei ein Wesensmerkmal der katholischen Kirche und seine Besuche sollten wertschätzend deutlich machen: „Ihr gehört zu uns, und wir sind dankbar, dass ihr unsere katholische Vielfalt belebt und bereichert.“

Diesen Gedanken betonen auch der emeritierte münsterische Weihbischof Dieter Geerlings , Bischöflicher Beauftragter für die Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprachen und Franz-Thomas Sonka, der das gleichnamige Referat im Bischöflichen Generalvikariat leitet. Beide unterstreichen, dass die Katholiken anderer Muttersprache „einer Bereicherung für die Kirche im Bistum Münster“ seien. Beide Seiten könnten wechselseitig voneinander lernen. Zielperspektive dürfe nicht eine einseitige Integration der Katholiken anderer Muttersprache in die Kirche in Deutschland im Sinne einer Assimilation sein. Weihbischof Geerlings: „Es kann nicht eine einseitige Forderung an die neu Hinzukommenden sein: Integriert euch in die deutsche Gemeinde vor Ort.“

An die Gemeinden im Bistum werde die Einladung ausgesprochen: „Macht euch vertraut mit einem anderen Glaubensverständnis und anderen Riten und nehmt auf diesem Weg neu in den Blick, wo Ihr Heimat im Glauben findet.“ Franz-Thomas Sonka ergänzt: „Wir sollten den Glaubensreichtum der muttersprachlichen Gemeinden als Schatz erkennen und ihn heben.“