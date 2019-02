Karatehalle kann gebaut werden

Das Oberlandesgericht Hamm habe am Freitag entschieden, dass die von der Stadt Münster vorgenommene Teilkündigung der Fläche neben dem Kunstrasenplatz des SC Münster 08 rechtmäßig sei, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Damit sei der Weg offen für den Bau der neuen Sporthalle für den Karateverein Shotokan auf einem Teil der städtischen Sportanlage am Mauritz-Lindenweg.

Alter Standort weicht Schulbau

Der Neubau der Karatehalle sei dringend notwendig, weil die Stadt Münster den bisherigen Standort der Karatehalle an der Manfred-von-Richthofen-Straße für den Bau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule benötigt, heißt es weiter. Der Verein Shotokan habe dort ein Erbbaurecht. Für den Neubau der Halle will die Stadt Münster dem Karate-Verein in der weitläufigen städtischen Sportanlage am Mauritz-Lindenweg eine Parzelle auf einer Wiese neben dem Fußballfeld übertragen. Dagegen hatte der SC Münster 08 geklagt.

Auch Landgericht wies Klage ab

Schon das Landgericht Münster hatte die Klage im vergangenen Frühjahr abgewiesen. In der Begründung hieß es, dass sich aus dem Vertrag zwischen dem SC Münster 08 und der Stadt Münster das Recht ergebe, Teile der überlassenen Sportanlage für städtische Zwecke in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch die Nutzung der Sportstätten nicht beeinträchtigt werde.

Nach der erneuten gerichtlichen Klärung zugunsten der Stadt sollen die Gespräche mit den Beteiligten nun fortgesetzt, damit die Ratsbeschlüsse zur Verlagerung der Karatehalle möglichst schnell umgesetzt werden und der geplante Bau für die Gesamtschule realisiert werden kann, berichtet die Stadtverwaltung.