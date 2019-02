Neue Ausstellung im Stadtmuseum zu Münsters Fahrradgeschichte

In Münster gibt es fast doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner. Wie sich die ausgeprägte Leezenkultur in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche Visionen es gibt, um die aktuellen Verkehrsprobleme zu lösen, ist ab Dienstag (19. Februar) in der spannenden neuen Sonderausstellung „Alles auf Leeze! Fahrradstadt Münster“ im Stadtmuseum an der Salzstraße zu sehen. Gezeigt werden auch zahlreiche historische Fahrräder.

„Erste Hinweise auf diese neue Fortbewegungstechnik gibt es in Münster aus den frühen 1880er-Jahren“, erklärt Museumsleiterin Dr. Barbara Rommé. Da wurde in einem Amtsblatt das Verbot ausgesprochen, über „die Bürgersteige und andere Fußwege (...) auf Velocipeden zu reiten“.

Historische Leihgaben

Als Fahrradhersteller betätigte sich damals die Firma Knubel , die auch die bekanntesten ersten Radsport-Enthusiasten hervorbrachte – Bernard Knubel trat beispielsweise 1896 als Radrennfahrer bei den Olympischen Spielen in Athen an.

Dank der Kooperation mit dem Verein Leezenkultur und dam Deutschen Fahrradmuseum werden viele historische Leihgaben gezeigt, darunter ein Hochrad, ein Steherrad samt Schrittmachermaschine, wie sie auch auf der Rennbahn in „Blitzdorf“ am Schifffahrter Damm zum Einsatz kam, alte Lastenräder und ein Colani-Rad. Neben rund 30 Rädern aus 120 Jahren werden Schutzblechfiguren, Rockraffer, Klingeln und Bilder von Matthias Ahlke, Fotograf unserer Zeitung, ausgestellt, die das Fahrradleben in Münster dokumentieren.

Neue Denkansätze

Fahrräder wurden in den folgenden Jahrzehnten ein „sehr wertvoller Mobilitätsgarant“, bringt es Ausstellungskuratorin Dr. Edda Baußmann auf den Punkt.“ In den 20er- und 30er-Jahren habe bereits jeder Zweite in Münster ein Fahrrad besessen. Mit dem ersten Gesamtverkehrsplan sei dem Radverkehr insgesamt mehr Bedeutung zugemessen worden. Baußmann: „Die Promenade wurde zum Fahrradweg erklärt.“

Die Ausstellung liefert Denkansätze, um Münsters Radverkehr zu beschleunigen. Beispielsweise mit einem schwebenden Ring über dem Ludgerikreisel, einem „Hovenring“, wie es ihn nahe der niederländischen Stadt Eindhoven gibt.

Begleitprogramm zur Ausstellung Die Ausstellung „Alles auf Leeze! Fahrradstadt Münster“ wird vom 19. Februar bis zum 8. September im Stadtmuseum gezeigt. Ergänzend gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm. Darunter Aktionstage mit der Ordnungspartnerschaft „Sicher durch Münster“ am 1. und 9. März unter anderem mit Pedelec-Simulator und Codierungsaktion. Am 15. Juni zeigt das Deutsche Fahrradmuseum Geschicklichkeits- und Spaßräder. ...