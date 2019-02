„Westfalen wollen kein Geld“

Der Gast aus Düsseldorf genoss sichtlich den Termin. Er hatte die Sympathien in der Bürgerhalle des Rathauses schon auf seiner Seite, als er demonstrativ festhielt: „Nordrhein-Westfalen ist ein stabiles Bundesland – dank der Westfalen.“ Süffisant war auch seine Bemerkung, als es um die Förderpolitik des Landes ging. In allen Landesteilen werden man als Ministerpräsident immer um Geld angegangen: „Nur die Westfalen wollen keins, die wollen in Ruhe ihre Arbeit machen.“

Ausführlich ging der Ministerpräsident in seiner Rede vor über 300 geladenen Gästen auf den Brexit ein, der NRW hart treffe, weil Großbritannien für die heimische Wirtschaft ein ganz wichtiges Exportland sei. Um den Schaden zu minimieren, sei es für die Politik wie auch für die Wirtschaft wichtig, sich auf „alle Brexit-Szenarien“ vorzubereiten.

Plädoyer für hohe Wahlbeteiligung

Leidenschaftlich plädierte Armin Laschet vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenstimmung für eine hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl: „Die Botschaft muss sein: Wir lassen uns von den Populisten unser Europa nicht kaputtmachen“. Dafür gab es kräftigen Applaus.

Kramermahl 2019 mit Ministerpräsident Armin Laschet 1/13 Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft, Ministerpräsident Armin Laschet, Oberbürgermeister Markus Lewe und Jens Röttgering beim Kramermahl Foto: Oliver Werner

Als wichtige Herausforderung für das Land benannte der Gastredner die Energiewende und das Ende der Kohleverstromung. Eindringlich warnte Laschet davor, den Bogen zu überspannen. Aus Atomenergie und Kohle auszusteigen und dann auch noch neue Stromtrassen und Erdgaslieferungen aus Russland in Frage zu stellen – damit stelle man auch das Industrieland NRW in Frage.

"Mehr Wertschätzung" für Wirtschaft gefordert

Für den münsterischen Verleger Dr. Benedikt Hüffer war es das erste Kramermahl in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft. Hüffer forderte „mehr Wertschätzung für die Wirtschaft“ in Münster.

Er erinnerte in seiner Tischrede daran, dass die heimischen Unternehmen mit ihren Gewerbesteuerzahlungen 51 Prozent der städtischen Steuereinnahmen absichern würden. Da sei die Frage erlaubt, warum die Wirtschaft lange Genehmigungsverfahren und „kaugummiartig sich hinziehende Baustellen“ im Straßenverkehr ertragen müsse.

„ Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Leistungen der Unternehmen für selbstverständlich gehalten werden. Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Leistungen der Unternehmen für selbstverständlich gehalten werden. “ Fabian Roberg

Ins gleiche Horn stieß auch Hüffers Stellvertreter Fabian Roberg bei der Begrüßung. „Es verstärkt sich der Eindruck, dass die Leistungen der Unternehmen für selbstverständlich gehalten werden."