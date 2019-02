Laschet: Es ist eine Ehre, heute hier zu sein

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist mit den besten Empfehlungen nach Münster gekommen. „Die Bundes­kanzlerin hat mich gefragt, ob ich am Wochenende auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz sein werde“, berichtet Armin Laschet . „Als ich ihr sagte, dass ich beim Kramermahl in Münster bin, sagte sie: Da war ich auch schon. Das ist eine gute Entschuldigung für die Sicherheitskonferenz.“

„Das Kramermahl kennt man in Deutschland“, so Laschet. „Deshalb ist es für mich eine Ehre, heute hier zu sein.“

Auf die Minute pünktlich

Auf die Minute pünktlich trifft der Ministerpräsident um 18 Uhr am Historischen Rathaus ein. Am Eingang wird er vom Vorsitzenden des Vereins der Kaufmannschaft zu Münster von 1835, Dr. Benedikt Hüffer, dem Ersten stellvertretenden Vorsitzenden Fabian Roberg sowie Oberbürgermeister Markus Lewe begrüßt. Sie geleiten ihn in den Friedenssaal, wo sich Laschet in das Goldene Buch der Stadt Münster einträgt und mit Bravour den Schluck aus dem doch etwas unhandlichen Goldenen Hahn meistert.

Kramermahl 2019 mit Ministerpräsident Armin Laschet 1/13 Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft, Ministerpräsident Armin Laschet, Oberbürgermeister Markus Lewe und Jens Röttgering beim Kramermahl Foto: Oliver Werner

Der Erste stellvertretende Vorsitzende Fabian Roberg, Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft, Ministerpräsident Armin Laschet und Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner

Der Erste stellvertretende Vorsitzende Fabian Roberg, Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft, Ministerpräsident Armin Laschet und Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner

Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft, und Ministerpräsident Armin Laschet beim Kramermahl 2018 Foto: Oliver Werner

Kramermahl 2019 mit Ministerpräsident Armin Laschet Foto: Oliver Werner

Ministerpräsident Armin Laschet während seiner Rede. Er ist der diesjährige Ehrengast beim Kramermahl. Foto: Oliver Werner

Ministerpräsident Armin Laschet hält die Festrede. Foto: Oliver Werner

Ministerpräsident Armin Laschet während seiner Rede. Er ist der diesjährige Ehrengast beim Kramermahl. Foto: Oliver Werner

Kramermahl Koch Wolfgang Stein (l.) und Caterer Mario Engbers (r.) mit Ministerpräsident Armin Laschet Foto: Oliver Werner

Rund 300 Gäste feiern in diesem Jahr beim Kramermahl. Foto: Oliver Werner

Rund 300 Gäste feiern in diesem Jahr beim Kramermahl. Foto: Oliver Werner

Das Schiff der Kaufleute und dem Goldenen Hahn der Stadt Münster: Der Vorsitzende des Vereins der Kaufmannschaft, Dr. Benedikt Hüffer, und der Oberbürgermeister entbieten einander den Ehrentrunk aus diesen Gefäßen. Foto: Oliver Werner

Dr. Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft zu Münster von 1835, während seiner Rede beim Kramermahl Foto: Oliver Werner

„Das ist eine alte Tradition“, sagt Lewe. „Es trinkt nur der Gast aus dem Hahn. Das setzt ein großes Maß an Vertrauen voraus. Aber bis jetzt haben es alle überlebt.“ Doch es geht nicht nur launig zu beim Empfang im Friedenssaal. „Wir sind hier an einem Ort, an dem die Sehnsucht nach Frieden heute lauter ausgerufen wird als noch vor ein paar Jahren“, betont Lewe.

„ Es trinkt nur der Gast aus dem Hahn. Das setzt ein großes Maß an Vertrauen voraus. Aber bis jetzt haben es alle überlebt. Es trinkt nur der Gast aus dem Hahn. Das setzt ein großes Maß an Vertrauen voraus. Aber bis jetzt haben es alle überlebt. “ Oberbürgermeister Markus Lewe

Dann übernimmt wieder das Kramermahl die Regie. Nach den Ansprachen folgt das Essen, wie immer werden westfälische Spezialitäten serviert. „Ich mag Pumpernickel und Schinken“, sagt der Ministerpräsident. „Und der Grünkohl und die Mettwurst sollen ja beim Kramermahl besonders gut sein.“

Laschet war in letzter Zeit oft in Münster – warum? „Mir gefällt die Stadt, sie hat viel Ähnlichkeit mit meiner Heimatstadt Aachen.“ Und natürlich wolle er auch zeigen, dass Westfalen ein wichtiger Teil von Nordrhein-Westfalen ist.