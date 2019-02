Wertschöpfung ist ein Wert

Mit Hilfe vieler Beispiele skizzierte Hüffer als führender Repräsentant der münsterischen Wirtschaft, wie sehr die Schere inzwischen auseinandergehe. Ausgerechnet jene Teile der Gesellschaft, die maßgeblich den Wohlstand sicherten, seien einer „zunehmenden Bürokratisierung aller Lebensbereiche durch staatliches Handeln“ ausgesetzt.

Einen Seitenhieb konnte sich der Unternehmer dabei auch nicht auf ein Millionenprojekt der Stadt Münster verkneifen. Sie möchte ein Stadthaus 4 bauen, um die wachsende Zahl der Bediensteten unterzubringen. Dr. Hüffer: „Manche hier im Saal erinnern sich noch daran, als es nur ein, dann zwei Stadthäuser gab.“ Konkret forderte Hüffer die Stadt auf, überzeugende Konzepte zur Digitalisierung sowie für eine Mobilität ohne „autofeindliche Ideologien“ zu entwickeln. „Eine digital getriebene Mobilitätsstrategie ist nicht erkennbar.“

Der Vorsitzende der Kaufmannschaft lobte erkennbare Fortschritte für die Wirtschaft, so das neue Azubi-Ticket, die absehbare Anbindung der Umgehungsstraße in Münster an den Schifffahrter Damm sowie die Überlegungen zum Musik-Campus und zum Preußen-Stadion. Dem Ministerpräsidenten Armin Laschet dankte Hüffer dafür, „nach vielen Jahrzehnten des Stillstands in NRW“ die Infrastruktur zu modernisieren und den steinigen Weg der Entbürokratisierung zu gehen.

Zumindest einen Kritikpunkt hatte der Redner in diesem Zusammenhang dann doch: Dass die beiden westfälischen Großstädte Dortmund und Münster bis heute nur durch eine eingleisige Bahntrasse verbunden sind, das sei und bleibe „einfach unverständlich“.