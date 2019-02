Friedliches Derby – gestresste Autofahrer

„Schönes Wetter“, mehr hatte die Polizei augenzwinkernd vor dem Spiel nicht zu vermelden. Während der Partie war es dann zu einigen vermummten Bengalo-Zündungen in Block O gekommen. Ansonsten blieb es auch nach der Partie ruhig.

Während die Fußballfans in grün-schwarz und lila-weiß also ohne Streit oder blutige Nase nach Hause kamen, mussten sich viele Verkehrsteilnehmer in Geduld üben. Aufgrund der vorher angekündigten Sperrungen von Bahnhof-, Herwarth- und Von-Steuben-Straße war es rund um den Bahnhof, vor allem aber im Südviertel, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

„Erwartungsgemäß“, wie die Polizei später einräumte. Die Sperrungen waren laut der Behörde notwendig, weil die Fans des VfL Osnabrück – aufgrund der Baustelle hinter dem Bahnhof – nach vorne aus dem und später auch wieder in den Hauptbahnhof geleitet werden mussten.