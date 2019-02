Dr. Stella Robert spricht als einer der wenigen Menschen in Münster Malagasy, die Sprache der Einwohner Madagaskars. Zum Internationalen Tag der Muttersprache gab sie am Samstag einen Schnupperkursus an der Volkshochschule (VHS). Der Tag, ausgerufen von der Unesco, soll sprachliche und kulturelle Vielfalt fördern. Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit sollen laut Unesco einen Schlüssel zu gegenseitigem Verständnis und Respekt darstellen.

Auf Madagaskar verständigen sich circa 19 Millionen Menschen auf Malagasy, während es in Münster nur vereinzelt Muttersprachler und eine kaum vernetzte Gemeinschaft gibt. Robert selbst ist auf Madagaskar geboren und aufgewachsen. Deutsch hatte sie bereits ab der achten Klasse in der Schule gelernt, bevor sie zum Studium nach Deutschland kam. Damals lief im Kino „Der letzte Mohikaner“, und Robert schaute den Film so oft, bis sie ihn verstand. Inzwischen ist sie promovierte Biologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Knochenmarktransplantationszentrum des Uniklinikums.

Im Schnupperkurs versuchte sie, ein Gefühl für die Sprache zu vermitteln. Malagasy gehört zu den polynesischen Sprachen und erinnert etwas an Hawaiianisch. Das madagassische Alphabet hat nur 21 Buchstaben. „Für mich ist die Sprache sehr sanft und melodisch“, so Robert. Außerdem sei sie leicht zu lernen. Robert bedauert, dass ihre Töchter die Sprache durch das Aufwachsen in Deutschland nur passiv beherrschen, aber ein wenig hat sie von ihrer Muttersprache doch an die beiden weitergeben können. Die VHS arbeite gerade daran, das Kursangebot an exotischen Sprachen auszubauen, erklärte Fachbereichsleiterin Dr. Sandra Mischliwietz.

Noch bis zum 2. März findet in verschiedenen Institutionen in Münster ein bunt gemischtes Programm zum Internationalen Tag der Muttersprache statt.