Ende Januar 2019 habe der Hersteller Medtronic einen Sicherheitshinweis für bestimmte Herzschrittmachersysteme veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung des UKM . Betroffen sind Zweikammer-Systeme, die zwischen dem 10. März 2017 und dem 7. Januar 2019 implantiert wurden.

Die betroffenen Herzschrittmacher haben die Markennamen Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta und Sphera sowie Vitatron der A-, E-, G- und Q-Serie. Laut Medtronic soll es in sehr seltenen Fällen und nur in einem bestimmten Modus zu einer Pause in der Stimulation des Herzschrittmachers gekommen sein. Informationen des Herstellers dazu gibt es hier .

Das UKM habe 125 Patienten, bei denen Herzschrittmacher dieser Markennamen im betreffenden Zeitraum im UKM eingesetzt wurden, informiert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für die meisten Patienten sei ein Update der Schrittmacher-Software ausreichend. Im Einzelfall könne nach sorgfältiger Abwägung von Risiken ein Wechsel des Herzschrittmachers erforderlich sein.

„Das Software-Update ist uns von Medtronic für das zweite Halbjahr 2019 angekündigt, dann werden wir es bei unseren Patienten aufspielen können. Insgesamt ist das Risiko sehr gering, wir besprechen aber mit jedem betroffenen Patienten das weitere Vorgehen und wägen den Einzelfall ab“, sagt Prof. Lars Eckardt, Direktor der Klinik für Kardiologie II, Rhythmologie.

Die Klinik für Kardiologie II hat eine Experten-Hotline (02 51 / 83 433 22) geschaltet, bei der sich Patienten melden können, die sich Sorgen machen. Die Hotline ist werktags von 8 bis 17 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Klinik für Kardiologie II .