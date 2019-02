Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Rettungskräfte den 45-Jährigen bereits am Mittwoch (13. Februar) schwer verletzt im Bereich einer Obdachlosenunterkunft im Hafenviertel gefunden. Der Mann ohne festen Wohnsitz verstarb einen Tag später im Krankenhaus.

Todesursache: Einblutung im Kopf

Im Rahmen der Obduktion im rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Münster stellte ein Gerichtsmediziner fest, dass der 45-Jährige durch eine Einblutung im Kopf verstarb.

Die Ermittlungen im Umfeld des 45-Jährigen führten die Beamten zu einem Zeugen. Dieser gab an, dass der später verstorbene Mann ihm von einer Schlägerei erzählt habe. Am vorvergangenen Wochenende (8. bis 10. Februar) soll der 45-Jährige im Bereich der Straße „Am Hawerkamp“ von drei südländisch aussehenden Personen angegangen und verprügelt worden sein. Das Opfer sei sich nicht mehr sicher gewesen, ob sich der Angriff am Samstag oder am Sonntag zwischen 0 und 4 Uhr ereignet hatte.

Hämatom im Gesicht

Der Zeuge schilderte nach Polizeiangaben, dass der 45-Jährige ein Hämatom im Gesicht hatte, welches er aber zunächst nicht behandeln lassen wollte. Diese Verletzung führte letztlich zur Einblutung im Kopf und zum Tod des Mannes.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich der Halle Münsterland, des Clubs Jovel oder der Straßen „Am Hawerkamp“ und Albersloher Weg eine Auseinandersetzung im möglichen Zeitraum beobachtet haben. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 02 51/275-0.