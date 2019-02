Bessere Sicht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die dort entstehenden Bilddaten sind hochkomplex, weshalb es für Ärzte häufig schwierig ist, rein visuell zu erfassen, wie ausgeprägt eine Erkrankung ist, berichtet der Cluster in einer Pressemitteilung. Daher arbeiten sie mit Informatikern zusammen. Für eine besonders erfolgreiche Zusammenarbeit hat Robert Seifert in diesem Jahr einen Dissertationspreis der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) erhalten. Er und seine Kollegen entwickelten einen Algorithmus, der es möglich macht, Bilddaten präzise zu analysieren und vielleicht in Zukunft Herzkreislauferkrankungen früher und genauer erkennen zu können.

Bereits 2012 begann Robert Seifert als Medizinstudent im „European Institute for Molecular Imaging“ der WWU bei seinem Doktorvater Prof. Dr. Michael Schäfers mit Vorarbeiten für sein Projekt – zunächst mit Bildgebungs-Experimenten an Mäusen. Da die Ursache von Herzkreislauferkrankungen häufig eine chronische Entzündung der Blutgefäße ist, haben die Forscher dort das grundsätzliche Ziel, molekulare Entzündungsprozesse mit chemischen Markierungsmethoden bestmöglich sichtbar zu machen. „Das Problem ist aber, dass auf einem aufgenommenen Bild zunächst nur die punktuellen Entzündungen zu sehen sind. Unsere Idee war es, sich das gesamte Bild anzuschauen und das Muster der Entzündungen in den Gefäßen zu analysieren“, berichtet Robert Seifert, der zusammen mit dem Informatiker Dr. Aaron Scherzinger dazu einen passenden Programmcode entwickelt hat. Der Exzellenzcluster „Cells in Motion“, dem ihre Arbeitsgruppen angehören, förderte das interdisziplinäre Pilotprojekt. Darüber hinaus haben erste Patientenstudien begonnen, unter anderem in Kooperation mit den Kardiologen des Uniklinikums.