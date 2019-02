Die meisten unbesetzten Stellen gibt es an Grundschulen: Von den 22 ausgeschriebenen Positionen sind elf weiterhin offen. Auch für alle anderen Schulformen wurden die Lücken in den Kollegien nicht gefüllt. Das lag nach Auskunft einer Sprecherin der Bezirksregierung auch an den Fächern, in denen Bewerber besonders rar sind. Gesucht wurden Pädagogen mit den Fächern Mathematik und Informatik sowie Elektrotechnik und Maschinenbau. „Es gibt einfach nicht genügend Absolventen“, so die Sprecherin.

Die Behörde hofft nun auf die nächsten Referendare, die die Ausbildung im Mai abschließen. In anderen Städten des Regierungsbezirks ist der Lehremangel noch gravierender. In Gelsenkirchen wurden nur 26,1 Prozent aller offenen Stellen besetzt.