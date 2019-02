Das Stadtarchiv setzt seine Veranstaltungsreihe „Münster historisch“ mit neuen Themenabenden fort. Auftakt ist am Donnerstag (21. Februar) um 18 Uhr im Stadtarchiv, An den Speichern 8.

Henning Stoffers erzählt an diesem Abend „Von Bauwerken, Vierteln, vergangenen Zeiten und Vergnügungen“. Er zeigt viele eindrucksvolle Bilder und Zeitdokumente aus seiner umfangreichen Sammlung. So manches Lokalereignis oder Erlebnisse wie die Tanzschulzeit holt er aus der Vergessenheit, berichtet über die Hintergründe und Zusammenhänge, heißt es in einer Ankündigung.

Vorgestellt wird zum Beispiel ein wichtiger Abschnitt der Kinogeschichte Münsters, der Ende März 1969 mit dem Abriss des Gertrudenhofs an der Warendorfer Straße 97 endete. Dort befand sich das von Hans Eckelkamp im Gertudenhof geführte erste „Filmstudio“, das schon seit 1941 als Reservekino diente und Ende Mai 1946 neu eröffnet wurde.

2000 Kinobesucher konnten die neuesten Filme sehen. Eckelkamp führte Publikumsabstimmungen durch und engagierte sich für die neuen Filmclubs – quasi die Vorboten der Programmkinos. Im Garten des Gertrudenhofs fanden bei schönem Wetter Freiluft-Filmvorführungen statt.

Weitere Themenabende folgen im Laufe des Jahres. „In diesem Jahr liegt unser inhaltlicher Schwerpunkt auf der Frage, wie sich die Sichtweise auf das historische Erbe der Stadt im Lauf der Zeit verändert hat“, so Anja Gussek vom Stadtarchiv, die die Vortragsreihe organisiert und moderiert.

Der The menabend im März etwa stellt den Umgang mit dem kolonialen Erbe in den Vordergrund; ein weiterer vergleicht verschiedene Perspektiven beim Umgang mit Kriegerdenkmälern und der September-Vortrag beschäftigt sich mit Münsters Geschichtskultur nach 1945.

„Tatort Münster“ und „Neues aus Münsters Unterwelt“ heißt es im Mai und Juni, wobei die Kriminalistik dabei nur im ersten Vortrag eine Rolle spielen wird. Zum Ende des Jahres stehen die Leibeigenschaft in Westfalen und die Geschichte der Freien Künstlergemeinschaft Schanze als weitere Highlights im Programm.