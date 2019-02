Mit dem Eintrag der diesjährigen Preisträgerin in das Goldene Buch der Stadt Münster im Friedenssaal und der anschließenden feierlichen Preisverleihung im Von-Vincke-Haus der Bezirksregierung gelang es den Veranstaltern der Stiftung Herzzentrum Münster, die Ziele der jährlichen „Münster Heart Center Lecture“ erfolgreich umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum einen unterstreiche die Reihe der geehrten Wissenschaftler das Renommee der münsterischen Herzmedizin. Zum anderen sei die „Lecture“ dank der integrierten „Masterclass“ für exzellente junge Forscher beispielgebend. Der unmittelbare persönliche Dialog mit den „Großen“ ihres Fachs sei Ansporn und Bestätigung für die nachwachsende Forschergeneration. Die Preisträgerin Carole Warnes gehört zu den Pionieren der Behandlung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern und ist sowohl als behandelnde Ärztin an der Mayo-Klinik in Rochester wie auch als exzellente Forscherin weltweit hoch angesehen. In Münster hielt sie einen bewegenden Vortrag zum Thema „Vom Mut, nicht perfekt zu sein“.

Bezogen auf die häufig extrem komplizierten Umstände einer Herzfehler-Erkrankung machte Sie eindrucksvoll deutlich, dass ohne die mutigen Entscheidungen besonders engagierter Ärzte viele erfolgreiche Behandlungsmethoden nie angewandt worden wären.