Klare Frage, klare Antwort: Als die Bundespolizisten einen 18-Jährigen am Samstagabend bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof fragten, ober er gefährliche oder gar verbotene Gegenstände mitführte, antwortete dieser mit einem klaren „Ja”. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, gab der 18-Jährige den überraschten Beamten an, dass er einen Teleskopschlagstock in seiner Jackentasche bei sich habe.

Die Bundespolizisten forderten den jungen Mann auf, den Schlagstock auszuhändigen. Auf die Frage, warum er solch eine Waffe griffbereit bei sich führe, antwortete der Überführte wie selbstverständlich: „Nur zum Selbstschutz!”

Die Bundespolizisten belehrten den 18-Jährigen laut Pressemitteilung über seinen Verstoß gegen das Waffengesetz und fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an. Der Schlagstock wurde sichergestellt.