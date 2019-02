Alles „Pig-O-Bello“ für Prinz Leo

Das närrische Motto des Prinzen, „ Karneval Italia in Bella Monasteria“, wurde beim Ball der Schweine am Montagabend im mit 350 Galagästen voll besetzen Mövenpick-Europasaal tierisch umgewandelt: „Alles Pig-O-Bello in Bella Monasteria“ prangte in großen Lettern über dem Tanzparkett. Daneben eine tolle Karikatur: Aus einer originell gezeichneten Gondel auf der Aa grüßt ein Schweinchen im passenden Outfit der venezianischen Kanalkapitäne. Übrigens mit Stadtwappen von Münster am Boot vor dem Hintergrund von Rathaus, Lamberti und dem schiefen Turm von Pisa.

„Appetithappen“ für den Prinzen

Leo Squillace amüsierte sich köstlich über die gelungene Überraschung, die sich als Symbol auch im Sessionsorden der Gesellschaft wiederfindet. Nach zwei Liedern plus italienischer Gesangszugabe gab es dann noch ganz stilecht als traditionelles Geschenk vom Präsidenten Eike Richters einen Schinken. Quasi „das Leckerste, was die Schweine zu bieten haben“. „Den brauche ich nach der Session auch, um wieder kräftig zu werden“, meinte Squillace zu dem üppig ausgefallenen „Appetithappen“.

Schweine-Schinken-Schützen feiern rauschende Ballnacht 1/16 Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Immer an Montag kurz vor Ende der jecken Zeit feiern die Schweine-Schinken-Schützen ihre rauschende Ballnacht. Gleich zum Auftakt erlebten die Zuschauer mit dem 1. Münsterschen Amazonentanzkorps der Schlossgeister ein sehenswertes Spektakel. Mit ihrem Showtanz „Der Fluch des Bermuda-Dreiecks“ haben die Mädchen bereits das Halbfinale der Deutschen Meisterschaften erreicht, im Saal war die Begeisterung ebenfalls meisterlich.

Stadtjugendprinzenpaar im „Stall der Schweine“

Mit den Tänzerinnen eroberte das Stadtjugendprinzenpaar René und Kristin den Saal. Das Duo kommt von der Wolbecker KG ZiBoMo und fühlte sich im „Stall der Schweine“ sichtlich wohl. Kristin: „Wir lieben bei uns den Ziegenbock, ihr hier die Schweine. Das passt doch prima!“ Zuvor hatte Kinderprinzessin Lotta von der KG Soffie von Gievenbeck die Narrenschau begrüßt: „Karneval ist schön, weil jeder mal ein anderer sein darf.“

Stand-up-Comedian Amjad gefiel mit seiner Mission „Lachen verbreiten, Angst vermeiden“ und kokettierte auf sympathische Art die Unterschiede zwischen der deutschen und der arabischen Kultur. Die schon bei der KG Freudenthal überzeugende Tanzgruppe „Kölsche Greesberger“ gefiel erneut mit artistischen Hebefiguren und atemberaubenden Würfen, ehe schließlich Musicalsängerin Mennana Ennaoui um kurz vor Mitternacht mit ihrem breit gefächerten Repertoire verschiedenster Musikstile für Begeisterungsstürme sorgte.