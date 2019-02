Münster-Coerde -

In einem kleinen, landwirtschaftlich geprägten Dorf in der Türkei wurde Seher Algün heute vor 95 Jahren geboren. 1973 folgte sie ihrem Mann nach Deutschland und wohnte zuerst in Lippstadt, bevor sie ihre sechs Kinder aus der Türkei nachholte und 1974 nach Münster zog – zuerst in sehr einfache Verhältnisse.