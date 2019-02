Münster -

Es gibt nicht wenige Menschen, die im Zuge der Digitalisierung fürchten, dass der Homo Sapiens nach und nach durch Maschinen ersetzt wird. Nonsens, sagt Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Und erklärte in seinem Vortrag in der Reihe „WN-Wissensimpulse“ auch, wie er zu dieser These kommt.