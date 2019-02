Nachfolger für zurückgetretenen FDP-Parteichef

Wird Münsters FDP zur One-Man-Show? Nachdem Jörg Berens jüngst zum Fraktionschef der Liberalen im Rat gewählt wurde, greift der 39-Jährige nun anscheinend auch nach dem Vorsitz des kriselnden Kreisverbandes. Auf dem außerordentlichen Parteitag am kommenden Samstag will sich Berens nach Informationen unserer Zeitung um den Vorsitz bewerben. „Ich kann das weder bestätigen noch dementieren“, erklärte der FDP-Politiker auf Anfrage. Er berichte nicht aus internen Gesprächen.

Wie es heißt, soll Berens bislang der einzige Kandidat für den Vorsitz des münsterischen Kreisverbandes sein, der nach dem Rücktritt aller gewählten Vorstandsmitglieder und internen Querelen in schweres Fahrwasser geraten ist. In informellen Runden haben der FDP-Fraktionschef und seine Mitstreiter jetzt offenbar ein komplettes Personaltableau als Vorschlag für den Parteitag im Messe- und Congress-Centrum Halle Münsterland erstellt. Als Stellvertreter sind dabei angeblich der frühere FDP-Oberbürgermeister-Kandidat Hein Götting, Maximilian Kemmler (Junge Liberale) und Judith Pirscher im Gespräch.

Kritik vom FDP-Ortsverband

Kritik kommt unterdessen vom FDP-Ortsverband Altstadt, dem der unlängst zurückgetretene Kreisvorsitzende Manuel Lascasas vorsteht. Er halte es in der augenblicklichen Situation nicht für sinnvoll, den Partei- und Fraktionsvorsitz in eine Hand zu geben. „Ich sehe das kritisch, dass wir so den Meinungspluralismus kaputt machen“, erklärte Lascasas auf Nachfrage.

Letzterer hatte seinen Rücktritt nach der Wahl von Berens zum Fraktionsvorsitzenden damit begründet, dass dieser seine eigenen Interessen über die der Partei stelle. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm sei nicht möglich. Zugleich sprach sich Lascasas dafür aus, die Mitglieder aufzufordern, sich über die Neubesetzung des Vorstands Gedanken zu machen. „Jeder kann sich einbringen.“