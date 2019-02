Kaiser-Kult auf dem Domplatz

Roland Kaiser macht das Triple komplett: Nach 2017 und 2018 wird der Schlager-Kultstar auch in diesem Jahr beim Stadtfest „ Münster mittendrin “ auf der Domplatz-Bühne stehen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Wer eines der vergünstigten Vorverkaufs-Tickets für den Roland-Kaiser-Auftritt am 18. August (Sonntag) um 20 Uhr ergattern will, muss sich beeilen. Bereits ab Donnerstag (21. Februar) werden unter anderem im Ticketshop am Prinzipalmarkt 1000 Eintrittskarten für neun Euro (plus Gebühren) verkauft. Sind sie vergriffen, gilt der reguläre Vorverkaufspreis von 13 Euro (plus Gebühren).

Perfekter Stadtfest-Abschluss mit Roland Kaiser 1/8 Mit Roland Kaiser ging am Sonntagabend das Stadtfest „Münster mittendrin“ zu Ende. Der Schlagersänger, der seit 20 Jahren in Münster wohnt, präsentierte vor rund 9000 Fans seine größten Hits. Foto: Matthias Ahlke

Roland Kaiser, der in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, wird auf dem Stadtfest seine komplette aktuelle Show spielen, berichten die Veranstalter. „Dies belegt endgültig: Münster ist reif für den Roland-Kaiser-Mittendrin-Kult.“ Vor seinem Auftritt gibt es wieder den Wettbewerb „Voice of Münsterland“ auf der Domplatz-Bühne.

Das Stadtfest „Münster mittendrin“ findet kurz vor Ende der Sommerferien, vom 16. bis 18. August 2019, statt. Wer am Freitag- und Samstagabend auf der Domplatz-Bühne stehen wird, wollen die Veranstalter demnächst bekanntgeben. „Auch in diesem Jahr bieten wir wieder ganz besondere Top-Acts, für die man im Normalfall 50, 60 oder 80 Euro zahlen muss“, betont Ana Voogd, Geschäftsführerin von „Münster mittendrin“. Eintritt falle nur auf dem Domplatz an. Das übrige Programm mit Musik, Kunst, Kulinarik, Kultur und Sport auf zwölf Erlebnisinseln sei wie immer kostenfrei.