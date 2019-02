Wie die Polizei berichtet, haben zwei mit einem Schal und einer dunklen Kapuze maskierten Männer das Schnellrestaurant an der Steinfurter Straße ausgeraubt. Mit gezückten Pistolen kamen die Täter um ein Uhr in der Nacht zu Mittwoch - gut eine Stunde vor Ladenschluss - in das Fast-Food-Geschäft.

Einer der Räuber sprach unmittelbar die Gäste an. Nach Auskunft der Polizei waren etwa „eine Handvoll” noch im Laden. Der bewaffnete Mann nötigte sie aufzustehen und sammelte sie im Bereich des Tresens.

Vierstellige Beute

Unterdessen forderte der zweite Maskierte von den Mitarbeitern, die Einnahmen herauszugeben. Das Personal kam der Forderung nach und steckte einen vierstelligen Bargeldbetrag in eine von den Räubern mitgebrachte Tüte. Danach flüchteten die Täter mit der Beute über den Johann-Krane-Weg in Richtung Leonardo-Campus.

Umgebung des Tatorts Foto: Google Maps

Auffällig große Nase

Die beiden Männer werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Räuber ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur. Trotz der Maskierung bemerkten die Zeugen eine auffällig große Nase. Er trug eine dunkelgrüne oder schwarze Jacke, eine weite dunkle Hose und dunkelgrüne Stoffschuhe. Der zweite Täter ist laut Polizei circa 1,70 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug eine schwarze Lederjacke. Die beiden Männer haben nach Zeugenangaben helle Haut, blaue Augen und sprechen akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.