„Eisenman-Brunnen wird 2020 stehen“

Die Initiative „Dein Brunnen für Münster“ ist optimistisch, dass der Brunnen der amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman im Sommer 2020 nach Münster zurückkehren wird. Und das, obwohl sie in dieser Woche unerfreuliche Post erhalten hat. Die Kunststiftung NRW wird das Projekt nicht, wie von der Initiative beantragt, mit 200.000 Euro fördern. „Eine Begründung haben wir nicht erhalten“, betonen Maria Galen und Manfred Petermann von „Dein Brunnen für Münster“.

Woher nehmen die beiden den Optimismus, dass der Brunnen, der eines der beliebtesten Kunstwerke der Skulptur-Projekte 2017 war, bald wieder an der Promenade stehen wird? „Eine alternative Finanzierungsquelle hat uns das starke Signal gegeben, dass sie uns den gleichen Betrag, der jetzt nicht von der Kunststiftung bewilligt wurde, zur Verfügung stellen wird“, betonen Galen und Petermann. Also 200.000 Euro.

Große Zuversicht

Die finale Entscheidung werde bis zum Sommer fallen. „Wir sind sehr sicher, dass das Geld fließen wird“, sagt Petermann, der ausdrücklich unterstreicht. dass es sich bei der Zuversicht der Initiative nicht um „Zweckoptimismus“ handele.

Sobald grünes Licht für die Alternativ-Förderung gegeben wird, will die Initiative das Kunstwerk in Auftrag geben. Die Figuren von 2017 sind derzeit eingelagert, die Gipsfiguren, die sich inzwischen aufgelöst haben, sollen aus beständigerem Material neu hergestellt werden. Am Zeitplan werde sich nichts ändern.

Bereits 350.000 Euro gesammelt

Im Frühjahr 2020 soll das Brunnenbecken hergestellt werden, im Sommer die Skulptur stehen. „Wir sind voll im Plan“, sagt Petermann. Die Initiative habe bereits eine Reihe weiterer mündlicher Förderzusagen vorliegen, berichten Galen und Petermann. Dieses Geld werde fließen, sobald die Förderung in trockenen Tüchern ist.

Mit der Förderung würde die Initiative über 550.000 Euro verfügen, 350.000 Euro hat sie bereits jetzt zusammengetragen, darunter große, aber auch viele kleinere Spenden. Das Kunstwerk der renommierten US-Künstlerin Nicole Eisenman soll 600.000 Euro kosten. Den dauerhaften Betrieb des Brunnens soll eine Stiftung sicherstellen, die die Initiative zum gegebenen Zeitpunkt gründen will.