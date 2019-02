Die drei Übungspuppen sind wahre Tausendsassa: Reanimation, Erste Hilfe, Personensuche und -rettung, – „das können wir alles damit üben“, freut sich Marco Dierkschneider (links). Damit nicht genug. Die Puppen lassen sich auch als Verschüttete einsetzen und – was hoffentlich in der Realität nie vorkommt – sie simulieren, wie eine Person, die von einem Pfahl durchbohrt worden ist, zu retten ist. Bislang hatte die Feuerwehr Lienen nur eine Puppe, die mit 80 Kilogramm Gewicht schwer zu handhaben war, erzählt der Abteilungsleiter First Responder. Jetzt sind zwei Erwachsenenpuppen (jeweils 30 Kilogramm) und eine Kinderpuppe (18 Kilogramm) dazugekommen. Frank Woitowitz (Mitte), Leiter des Beratungscenters Lienen des Sponsors Kreissparkasse, ließ sich von Marco Dierkschneider und Fabio Haberkamp die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Puppen – die einen Wert von mehreren Tausend Euro repräsentieren – erklären. Im nächsten Jahr blicken die First Responder auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, freut sich Marco Dierkschneider über diesen langen Atem.