Kulturaustausch in der Trafostation

Die Trafostation an der Schlaunstraße hatte in den vergangenen Jahren viele Nutzer – Skulptur-Projekte , Münster-Modell, Brunnen-Initiative. Aktuell steht sie leer, doch wenn es nach Nedal Georges geht, dann wird sich das bald ändern.

Der Initiator des Projekts „elbén“, das mit dem Verkauf des syrischen Gerichts Manakish eine Brücke zwischen syrischen Flüchtlingen und Deutschen bauen will, möchte das Gebäude zu einem interkulturellen Treffpunkt machen – zusammen mit Michael Kortenbrede von „Bayti – hier“, einem integrativen Mode-Label, sowie weiteren engagierten und kreativen Köpfen.

Ziel: 30.000 Euro sammeln

Damit die Idee Realität wird, haben Georges und Kortenbrede in der vergangenen Woche eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Sie läuft bis zum 17. März. Wird das Funding-Ziel von 30.000 Euro erreicht, dann ist der Start des Projektes zum 1. Mai gesichert, sagt Nedal Georges. Kommen sogar 90.000 Euro zusammen, dann könne es über einen längeren Zeitraum laufen. Aktuell sind Zusagen in Höhe von mehr als 6500 Euro gemacht worden.

Begegnungs-Bistro Elbén öffnet in der Scharnhorststraße 1/16 Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

Foto: mm

„In der Anonymität der Stadt ist es leicht, aneinander vorbeizugehen, ohne seine Mitmenschen kennenzulernen. Oft fehlt der richtige Ort. Aus diesem Grund möchten wir die Münsteraner einladen, sich kennenzulernen, Spaß miteinander zu haben und Fragen zu stellen“, sagt er. Die Trafostation sei wegen ihrer zentralen Lage genau der richtige Ort.

Nebenher das Jura-Studium

Die Eltern von Georges stammen aus Syrien, 1989 kam er in Dresden zur Welt, 2004 zog die Familie nach Münster. Der 29-Jährige studiert an der Universität Münster Jura – und engagiert sich nebenher leidenschaftlich für Projekte, die Menschen verbinden.

„Wir möchten mit der Trafostation einen Treffpunkt und eine Bühne für alle bieten – Künstlerinnen und Künstler, hiesige Unternehmen und Initiativen“, sagt Georges. Kulinarischer und kultureller Austausch sollen helfen, Barrieren zu senken und den Dialog zwischen den Kulturen anzustoßen. Natürlich soll auch Manakish verkauft werden, das syrische Nationalgericht – während auf der Bühne Musik, Theater, Vorträge oder Seminare stattfinden. Zudem sei geplant, die Trafostation für Einzel-Events zu vermieten.

Gut vernetzt

„Der Vermieter hat die Räume bis zum Ende der Crowdfunding-Kampagne geblockt“, sagt Georges. Die Stadt habe bereits grünes Licht gegeben, dass das Konzept an dieser Stelle umgesetzt werden kann – unbefristet. Fehlt nur noch das Geld. „Es ist ja noch ein bisschen Zeit“, hofft der 29-Jährige. Kommt das Geld nicht zusammen – dann sei sein Traum zumindest an dieser Stelle vorerst geplatzt. „Ich bin allerdings optimistisch, dass es nicht so kommen wird. Wir sind in Münster gut vernetzt – und wir sind ein Team aus guten Leuten.“