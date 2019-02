Finanzämter Münster ziehen drei Milliarden Euro Steuern ein

Den größten Anteil am Steueraufkommen hatte 2018 die Lohnsteuer mit 1,29 Mrd. Euro (plus 4,54 Prozent). Auf Platz zwei lag die Umsatzsteuer mit 937 Millionen Euro (plus 0,37 Prozent). Das Einkommenssteueraufkommen lag bei 337 Millionen Euro (plus 12,51 Prozent). Das Erbschafts- und Schenkungssteuer-Aufkommen sank um 32 Prozent auf 76 Millionen Euro.