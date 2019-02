Neu-Programmierung nötig

Der US-Hersteller für Herzschrittmacher Medtronic hat, wie berichtet, Geräte zurückgerufen, die zwischen März 2017 und Januar 2019 ausgeliefert wurden. Medtronic ist einer der führenden Produzenten von Herzschrittmachern – seine Geräte werden auch häufig in münsterischen Krankenhäusern verwendet.

Neben dem Universitätsklinikum Münster (UKM), das 125 betroffene Patienten von der Rückrufaktion unterrichtet und eine Telefon-Hotline eingerichtet hat, sind die Geräte auch an den anderen münsterischen Krankenhäusern, die Schrittmacher implantieren, eingesetzt worden. In der Raphaelsklinik sind nach Angaben einer Sprecherin 85 Patienten betroffen. Im Hiltruper Herz-Jesu-Krankenhaus sind es nach eigenen Angaben 37, am Franziskus-Hospital zwölf. Auch das Clemenshospital, das erst seit kurzem Herzschrittmacher implantiert, habe vereinzelt die fraglichen Geräte benutzt, so die Sprecherin. In allen Fällen wurden die betreffenden Patienten informiert und zur Kontrolle der Geräte in die Klinik bestellt, heißt es unisono.

Bisher keine Auffälligkeiten

Im Hiltruper Herz-Jesu-Krankenhaus sind bis jetzt etwa die Hälfte der eingeladenen Patienten untersucht worden. „Wir haben bisher keine Auffälligkeiten entdeckt“, erklärt der Kardiologe Dr. Gabor Egervari . Die Geräte könnten von außen umprogrammiert werden, um den möglichen Fehler auszuschalten. Wenn Patienten auf diese Umstellung mit Beschwerden, etwa Herzrasen oder Luftnot reagierten, müsse das komplette Gerät ausgetauscht werden, so der Arzt. „Medtronic ist einer der Marktführer für Herzschrittmacher“, sagt Egervari, „wir haben gute Erfahrungen mit den Geräten.“

Zu der Rückrufaktion kam es, weil es in sehr seltenen Fällen in einer bestimmten Programmierung zu einer Pause in der Stimulation des Schrittmachers kommen kann, so der Hersteller auf seiner Internetseite. „Der Herzschrittmacher tut dann nicht exakt das, was er tun soll“, erläutert der Arzt im Hiltruper Krankenhaus. Der Hersteller hat, wie es auf der Internetseite heißt, den Medizinern Empfehlungen gegeben, wie die Geräte umprogrammiert und der Fehler behoben werden kann.

Neu gestaltete Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St.-Franziskus-Hospital 1/27 Hunderte sind am Freitagmorgen zur Einsegnungsfeier des ersten Bauabschnitts der neuen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des St.-Franziskus-Hospitals gekommen. Foto: Matthias Ahlke

Die am UKM geschaltete Info-Hotline werde rege genutzt, erklärt eine Sprecherin. Das UKM hat mit eventuell fehlerhaften Herzschrittmachern bereits Erfahrung. 2016 gab es eine Rückrufaktion des Hersteller St. Jude Medical. Damals ging es um eine vorzeitige Batterie-Entladungen bei bestimmten Geräten.