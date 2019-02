Fast alle Stühle in der Zukunftswerkstatt waren am Mittwochabend belegt. Mit so viel Zuspruch – besser gesagt LEG-Frust – hatten die Einlader Katharina Geu­king und Werner Szybalski , beide wohnen bei der LEG auf der Grevener Straße zur Miete, nicht gerechnet, wie sie in einer Pressemitteilung berichten. Die LEG-Mieter aus Uppenberg gründeten eine Initiative, die sich am 20. März erneut zum Plenum trifft.

Zuvor wird eine fünfköpfige Gruppe die angesprochenen Ärgernisse mit dem größten Vermieter in NRW und zweitgrößtem in Münster zusammenfassen und die Forderung nach Anerkennung eines Mieterrates für die Uppenberger LEG-Wohnungen formulieren.

Klagen werden gesammelt

Aus allen Uppenberger LEG-Häuserkomplexen – von der Kinderhauser Straße in der Nähe des Schlosstheaters über alle Blöcke an der Grevener Straße bis zum Nienkamp und zur Salzmannstraße – waren Mieter zum Gründungstreffen erschienen. Nachdem zahlreiche Geschichten von Problemen mit dem Vermieter zusammengetragen worden waren, kamen die Mieter überein, sich als Initiative zusammenzuschließen und sich „gegen die Unterlassungen, Zumutungen und (Nebenkostenabrechnungs-)Forderungen der LEG gemeinsam zu wehren“, wie es weiter heißt.

Die Klagen der Mieter will die Lenkungsgruppe sammeln, um sie beim Plenum am 20. März vorzutragen, schreibt die Initiative. Danach werde sich die LEG-Mieterinitiative aus Uppenberg an die LEG-Konzernzentrale wenden, um die Anerkennung des Mieterrates in Uppenberg zu fordern. Zudem soll der Monat genutzt werden, um mit anderen LEG-Mietern in Münster in Kontakt zu treten, um später Mitsprache der Mieter möglichst in ganz Nordrhein-Westfalen zu fordern.