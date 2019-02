Isabel Hövels: Eine Westfälin aus Raigarh

Münster -

Eine Geschichte, die ans Herz geht: Isabel Hövels ist Friseurmeisterin in Münster. Ihre Kindheit und Jugend hat sie in Rheine verbracht – geboren ist sie allerdings im zentralindischen Raigarh. Die Geschichte ihrer Adoption und dem Wiedersehen mit ihrer Mutter stellt sie in ihrem Buch „Dhanyavaad Mama“ vor.