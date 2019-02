Aktuell laufen wieder die Aufnahmeverfahren für die weiterführenden Schulen in NRW. „Eltern, die eine Absage bekommen, können häufig nicht erkennen, welche Punkte herangezogen wurden“, kritisierte in diesem Zusammenhang Bernd Kampmann , Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht (OVG), bei dessen Jahrespressekonferenz.

Mangelnde Transparenz gegenüber Eltern habe man schon häufig beklagt. Erst im Januar hatte Kampmanns Senat in einem viel beachteten Urteil die Bevorzugung ortsansässiger Schüler im Rahmen des Aufnahmeverfahrens an einer Gesamtschule als unzulässig gerügt. Kinder und ihre Eltern müssten darauf vertrauen können, dass die Schulen nach Recht und Gesetz vorgingen, betonte Gerichtspräsidentin Dr. Ricarda Brandts.

Losverfahren zulässig

„Es darf in den Aufnahmeverfahren nicht der Eindruck entstehen, dass hinter verschlossenen Türen andere Maßstäbe angelegt werden.“ Laut Kampmann gibt es sieben mögliche Aufnahmekriterien: Dazu zählen Geschwisterkinder, ein ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen sowie Schülern unterschiedlicher Muttersprache, die Leistungsheterogenität, Schulwege und die zuletzt besuchte Grundschule. Auch ein reines Losverfahren sei zulässig – allerdings nicht bei Gesamt- und Sekundarschulen, wo es um den Ausgleich zwischen guten und schlechten Schülern gehe.

Angesichts der steigenden Zahl an Asylverfahren in der zweiten Instanz wird 2019 beim OVG am Aegidiikirchplatz ein neuer Senat eingerichtet.