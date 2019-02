Das Bundesinnenministerium plant für den „No Deal-Brexit“ eine Übergangszeit von zunächst drei Monaten, in der diese Menschen weiter ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben und arbeiten können, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. In dieser Übergangszeit sollen sie allerdings einen Aufenthaltstitel beantragen, den sie in Zukunft benötigen. Die Ausländerbehörde stellt das Antragsformular auf ihrer Homepage bereit unter: www.stadt- muenster.de/auslaenderamt (Rubrik „Aufenthaltstitel“).

Freizügigkeit für Briten im Ausland

Beim geregelten EU-Austritt nach dem ausgehandelten Austrittsabkommen gilt dagegen eine Übergangsphase bis Ende 2020. In dieser gelten für in Deutschland lebende Briten weiter die Freizügigkeitsregeln der EU . Darüber hinaus sieht es den weitgehenden Erhalt der Freizügigkeitsrechte auf Lebenszeit vor. Sie gilt für britische Staatsangehörige, die bei Ende der Übergangsphase in Deutschland leben, und deren Familienangehörige.

Frühzeitig absichern

Anders beim ungeregelten Austritt: Briten ohne zusätzliche Staatsangehörigkeit eines weiteren EU-Mitgliedstaates benötigen dann einen Aufenthaltstitel, der auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt entscheidend ist. Nach den Plänen des Innenministeriums haben sie bis zum 30. Juni Zeit für die Beantragung. „Ich empfehle den in Münster lebenden britischen Einwohnern, schon jetzt den Antrag zu stellen. Das gibt ihnen Rechtssicherheit für ihre Zukunft“, so Helga Sonntag, die Leiterin der Ausländerbehörde. Die ausgefüllten Anträge müssen nicht persönlich abgegeben werden. Sie werden auf dem Postweg an das Rechts- und Ausländeramt, Ludgeriplatz 4, 48151 Münster, geschickt oder einfach in den Hausbriefkasten am Stadthaus 2, Eingang Südstraße, eingeworfen.