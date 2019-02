Skupin kocht im Ratskeller

Der Stern war für André Skupin als Koch im Hotel Kaiserhof ein Ritterschlag. Das Abenteuer, das ihn ab April im Ratskeller am Prinzipalmarkt erwartet, ist für den Münsteraner eine Delikatesse. André Skupin teilt sich diese mit Christoph Hartig . Beide haben die Verantwortung für die Gastronomie im Gewölbe unter dem münsterischen Rathaus übernommen.

Am 1. April steht Skupin in der Küche des Ratskellers. Für den 50-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn im Ratskeller hat der Koch von 1986 bis 1989 seine Handwerkskunst gelernt, die von einem Stern gekrönt wurde. Unter der Regie von Liesel und Ludwig Merten lernte André Skupin damals eine deftige, westfälische Küche kennen. Es folgten für ihn Stationen in Düsseldorf und im Sternerestaurant „Stahlbad“ in Baden-Baden sowie im Mövenpick, im Hof zur Linde, im Schloss Wilkinghege und zuletzt elf Jahre im Hotel Kaiserhof.

Ein eingespieltes Team

Ab April geht Skupin neue Wege. Christoph Hartig, der offiziell seit dem 1. November die Traditionsgastronomie am Prinzipalmarkt übernommen hat, habe ihn schnell überzeugt. Hartig umgekehrt betont, dass er diesen Schritt ohne die Gastrokompetenz von Skupin nicht gegangen wäre. Er sei eher in der Clubwelt, weniger in der klassischen Restaurantwelt, so Hartig.

Die beiden 50-Jährigen teilen sich die Verantwortung. Hartig trägt den kaufmännischen Part, Skupin den operativen Bereich in der Ratskeller GmbH & Co. KG, die sie der ehemaligen Pächterfamilie Eckhardt abgekauft haben (wir berichteten). Die Firma habe die Ratskeller-Räume von der Radeberger-Gruppe gemietet, die bei der Stadt Münster Pächterin für die Gastronomie ist, erklärt Hartig.

Europäische Finesse und Barrierefreiheit

Langsam ändert sich die Optik im Gewölbe. André Skupin möchte kein „Ikebana auf die Teller“ zaubern, ihm schwebt eine frische, handwerklich gemachte Küche mit europäischen Finessen vor, in der auch ein guter Fisch auf den Tisch kommt.

Die Gastronomie-Chefs möchten ihren „Respekt vor den Räumlichkeiten“, dem historischen Rathaus und dem Westfälischen Frieden ausdrücken. Ihr Konzept für ein passendes Mobiliar reift. Neue Tische sind zum Teil bereits aufgestellt worden. Dabei handelt es sich um Bahnwaggonbohlen, die in Rumänien entsprechend aufgearbeitet worden sind.

Die riesige Theke soll verschwinden. Über einen Aufzug würden sie sich freuen, damit der Ratskeller barrierefrei zugänglich gemacht werden kann, erklärt Hartig. „Wir möchten den Ratskeller aus dem Dornröschenschlaf wecken“, betonen die Betreiber der Gastronomie. Denn beide haben festgestellt: „Das Haus hat in den letzten 20 Jahren den Kontakt zur Stadt verloren.“