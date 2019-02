Kirchen und Kaufleute hissen Europaflaggen

An diesem Freitagnachmittag tobt in der münsterischen Innenstadt der Kampf der Meinungen: Die Gäste des AfD-Neujahrs­empfangs im Rathaus müssen sich dabei auf massive Proteste gegen den Kurs der rechtspopulistischen Partei einstellen. Gleich drei Gegenveranstaltungen sind bei der Polizei angemeldet worden. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts muss das Rathaus diesmal aber beleuchtet bleiben.

Auch die Kaufleute vom Prinzipalmarkt lassen die Strahler der Giebelhäuser anders als vor zwei Jahren brennen. Schließlich sollen die Europaflaggen, die sie am Freitag an ihren Häusern aufhängen wollen, am Abend deutlich sichtbar sein. Nicht als Protest gegen eine einzelne Partei, sondern um ein Zeichen für Europa zu setzen, wie es stellvertretend Andreas Weitkamp formuliert. „Wir sehen uns in der Verpflichtung, uns zu den Werten zu bekennen, für die wir stehen.“

Zeichen aus Stoff

Einstimmig haben sich nach Weitkamps Worten die Kaufleute vom Prinzipalmarkt für die Beflaggung pro Europa entschieden. Auch Unternehmen außerhalb der Innenstadt haben ihre Bereitschaft erklärt, dasselbe Signal an ihren Gebäuden zu setzen. Schon am Donnerstag ließ der Pfarrer von St. Lamberti, Hans-Bernd Köppen, eine elf mal drei Meter große Europaflagge an der Kirche aufhängen. „Wir beschäftigen uns nicht mit einzelnen Parteien, sondern mit Inhalten.“ Münster sei eine friedliche und tolerante Stadt. Menschen dürften nicht diskriminiert werden.

Mehr als 8000 Münsteraner protestieren gegen AfD-Neujahrsempfang 2017 1/81 Tausende AfD-Gegner waren auf den Prinzipalmarkt gekommen und setzten ein Zeichen. Foto: Gunnar A. Pier

Zu den Höhepunkten der Protestveranstaltung gehörte der Auftritt der Donots mit Sänger Ingo Knollmann. Foto: Gunnar A. Pier

Tausende Münsteraner protestierten friedlich gegen den AfD-Neujahrsempfang. Foto: Oliver Werner

Schon lange vor der AfD-Veranstaltung waren viele Gegner in die City gekommen. Foto: Gunnar A. Pier

Für ein buntes Münster demonstrierten die Besucher. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Zu den Höhepunkten der Protestveranstaltung gehörte der Auftritt der Donots. Foto: Gunnar A. Pier

Zu den Höhepunkten der Protestveranstaltung gehörte der Auftritt der Donots. Foto: Gunnar A. Pier

Tausende Münsteraner protestierten friedlich gegen den AfD-Neujahrsempfang. Foto: Oliver Werner

In St. Lamberti findet am Freitag ab 16.30 Uhr ein ökumenisches Gebet für den Frieden in Münster und der Welt statt, zu dem das katholische Stadtdekanat, der evangelische Kirchenkreis und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen einladen. Sie wollen so Zeichen für Toleranz, Dialogbereitschaft, Fremdenfreundlichkeit und die unantastbare Würde setzen.

Aufruf zur Anti-AfD-Demonstration

Die Kaufleute vom Prinzipalmarkt respektieren nach eigenen Worten, dass eine in Deutschland zugelassene und im Rat der Stadt Münster vertretene Partei einen Neujahrsempfang im Rathaus durchführt. Das halte man für ein Zeichen der offenen Gesellschaft, und es gehöre zum Verständnis von Demokratie. „Meinungsfreiheit gilt für die AfD wie sie auch für uns gilt“, hebt Andreas Weitkamp hervor. Zusammen mit Jan Eismann, Thomas Oeding-Erdel und Thomas Zumnorde hat er die Kampagne für europäische Werte auf den Weg gebracht.

Unterdessen rief am Donnerstag die SPD zur Teilnahme an der Anti-AfD-Demonstration auf. Auch „Fridays for future“ – Schüler und Studenten, die jeden Freitag in den Klimastreik treten – wollen sich anschließen.