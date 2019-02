Am Ende siegten die Narren: Mit Unterstützung des Jugendprinzenpaares Kristin und René sowie den Tanzgruppen von Soffie von Gievenbeck, NZA und Freudenthal brachte Prinz Leo beim Prinzenwiegen in den Münster-Arkaden 500 Kilogramm Gewicht in die überdimensionierte Waagschale, entsprechend kräftig fiel die Bonbonspende aus. 500 Kilogramm Gummibärchen gab es von Center-Manager Andreas Theurich als jeckes Wurfmaterial für den Rosenmontagszug.