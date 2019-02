Im Kampf gegen die Grippe hat das St.-Franziskus-Hospital Münster nach eigenen Angaben einen Rekord erzielt: 1149 Mitarbeiter ließen sich seit Mitte Oktober gegen die Influenzaviren impfen – eine Steigerung um 100 Prozent im Vergleich zur letzten Saison. Ein wichtiger Beitrag auch zum Schutz der Patienten und der Gemeinschaft – „denn Impfen ist die wichtigste Präventionsmaßnahme gegen Grippe“, betont Geschäftsführer Klaus Abel . Die gestiegene Bereitschaft zur Immunisierung sieht er als wichtiges positives Signal: Mehr als die Hälfte der knapp über 2000 Mitarbeitenden ließ sich laut Pressemitteilung impfen.

Die hohe Steigerungsrate bei den Impfzahlen führt Betriebsärztin Dr. Sabine Woltering vor allem auf drei Faktoren zurück: Erstens die Erinnerung an den dramatischen Verlauf der vergangenen Grippesaison mit vielen Influenza-Patienten und einem hohen Krankenstand unter den Mitarbeitenden; zweitens das intensive „aufsuchende Impfen“ in allen Arbeitsbereichen – und drittens eine besondere Kommunikationsmaßnahme: „Unter dem Motto ‚Pommes gegen Grippe‘ gab es nach der Impfung einen Gutschein für eine Portion Pommes in der Mitarbeiter-Cafeteria“, berichtet Dr. Woltering. Dieses kleine Dankeschön habe dafür gesorgt, dass die Impfung im Gespräch geblieben sei.

Im Krankenhaus sei es besonders wichtig, die Verbreitung von Viren zu verhindern. Aus diesen Gründen strebt das St.-Franziskus-Hospital jährlich eine möglichst hohe Impf-Rate bei den Mitarbeitenden an. Die Grippe-Impfung ist – auch als Impfschutz zum Wohle der Patienten – für die Belegschaft des Hospitals kostenlos.

„In der Kommunikation sind wir dieses Jahr ganz bewusst neue Wege gegangen“, erläutert Pressereferentin Claudia Berghorn, die gemeinsam mit der Betriebsärztin die Aktion „Pommes gegen Grippe“ entwickelt hat. Mit einem Augenzwinkern statt mit dem erhobenen Zeigefinger wurden die Mitarbeitenden eingeladen, sich selbst und ihre Umgebung vor der Grippe zu schützen.