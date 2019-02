Rasante Reise durch die Stadtgeschichte

Der Lokaljournalist Klaus Baumeister beschäftigt sich seit über einem Vierteljahrhundert mit der kommunalen Entwicklung und Politik in Münster. Jetzt ist im Aschendorff-Verlag sein Buch „25 Jahre Münster“ erschienen. Doch sein Blick zurück – etwa auf Musikhallenpläne, Hindenburgplatz-Diskussion oder verkaufsoffene Sonntage – öffnet zugleich den Blick auf die kommenden 25 Jahre. Die Zukunftswerkstatt Kreuzviertel hat Klaus Baumeister zu einer Lesung mit Diskussion über Münsters Entwicklung eingeladen. Am Mittwoch (27. Februar) um 19 Uhr wird der Redakteur unserer Zeitung in der Zukunftswerkstatt, Schulstraße 45, zu Gast sein. Der Eintritt ist frei.