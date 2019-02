Vorneweg läuft die Ziege

1. Spielmannszug Wolbeck 2. DeBoekanier: 10 Jahre dabei 3. CTS-Accidental+Law+S+B: Helden der Kindheit 4. Senatsdamen: ZiboMo olé…, ola… 5. Senat 6. Hütte 13: Wild Wild Wolbeck 7. Lucha Libre: Viva México Cabrones! 8. Spielmannszug Alverskirchen 9. Koblitz / Franke: Wir sind ZiBoMo 10. + 11. ZiBoMo-Enterprises: ABBA – Here we are again

Wissenswertes zum Karnevalsumzug in Wolbeck 1/10 1. Wann beginnt der Zug? Der Wolbecker Karnevalsumzug beginnt am Ziegenbocksmontag (25. Februar) um 14.11 Uhr. Startpunkt des Umzuges ist die Hiltruper Straße. Foto: mlü

2. Welche Route nimmt der Zug? Von der Hiltruper Straße geht es über Am Steintor, Münsterstraße, Neustraße, Wallstraße, Drostenhofstraße in die Herrenstraße, dann rechts die Münsterstraße hinauf bis zum Wendepunkt Grenkuhlenweg. Nach der Wende geht es wieder die Münsterstraße zurück bis zur Hofstraße, wo der Umzug dann bis zum Festzelt an der Feuerwehrwache führt. Foto: OpenStreetMap

3. Wie lang ist der Zug? Wie viele Wagen bzw. Fußgruppen nehmen teil? Im Jahr 2019 nehmen 72 Wagen und Fußgruppen am Wolbecker Umzug teil. Foto: mlü

4. Wo sieht man am besten? Auf der Münsterstraße und besonders im Umfeld des Drostenhofes ist am meisten los. Wer es ruhiger mag, sucht sich lieber eine Nebenstraße aus. Foto: mlü

5. Wo kann man parken? Auf das Auto sollte man besser verzichten. Foto: mlü

6. Sind Straßen gesperrt/ Wird die Anreise behindert? Der Ortskern ist für den Verkehr von 10 bis 2 Uhr gesperrt. Die Hofstraße wird bereits am Samstag (23. Februar) ab 18 Uhr gesperrt. Foto: mlü

7. Wie kommt man ohne Auto zum Umzug? Am besten besucht man den Umzug mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Die meisten Wolbecker kommen zu Fuß. Foto: mlü

8. Wann ist der Umzug voraussichtlich vorbei? Der Umzug dauert rund zweieinhalb Stunden. Ende des Umzuges ist das Festzelt der ZiBoMo am Feuerwehrgerätehaus an der Hofstraße. Foto: Günter Benning

9. Wo kann man weiter feiern? Nach dem Umzug wird nochmal richtig gefeiert. Im Festzelt treffen sich die Umzugsteilnehmer und Karnevalisten, um den Montag gemeinsam ausklingen zu lassen. Foto: mlü

10. Ist der Umzug familienfreundlich? Ursprünglich hat der Ziegenbocksmontag als reiner Kinderkarneval angefangen und ist deshalb familienfreundlich. Ein Geheimtipp ist für Kinder trotzdem der Kinderumzug ab 10.45 Uhr, der von der Nikolaischule aus einmal kurz durch den Ort führt. Da ist es nicht so voll. Foto: mlü

12. Hiltruper Jungs + Mädels: Robin Hood 13. DAS Wolbecker Hippencorps: ZiBoMo olé, ola - Wolbeck‘s Hippencorps ist wieder da 14. Kolping Blasorchester 15. Trallafitti 16. Bit Brothers: Helden des Waldes 17. Junge Räuber: Nachwuchs der alten Räuber 18. Alte Räuber: Gesellschaftswagen Die Route des Umzugs in Wolbeck Foto: chr 19. Alte Räuber: Unterm Regenbogen 20. Angelgeister & Co.: Jede Wette, Alex Rakete hat keine Plakette 21. Gummibärenbande: Wir sind hier alle verrückt 22. KG Pängelanton: Gesellschaftswagen 23. Die Pumuckels 24. Die Wollywoods: Die Bären sind los 25. Nerbelofreier: Aaseepiraten 26. Ladykracher 27. 1. SC Rama: Angelmodder Hüttengaudi – Wir haben noch jeden Hasen geschossen 28. IG Fresmann: ZiBoMo-Maskottchen 29. KGH Hiltup: 11 Jahre KGH 30. Freundeskreis Kleiner Funken Wolbeck: Aus Wolbeck müssen Kinder weichen, denn Kita-Plätze will man streichen 31. Happy Trumpets 32. Trallafitti Kalinen: Die Wikinger sind los 33. Promillejäger: Mönche 34. Pegelbrüder: New Kids 35. Mumpitz: Mickey‘s 90. Geburtstag 36. Musikschule Wolbeck: Samba 37. Wolbecker Pilsbuben: Nun ist alles, wie es einst begann, die WPB sind wieder 9 Mann und Conny! 38. AKG Emmerbachgeister: AKG – Raser auf der Lichtwellenfaser 39. Liederwemse – Kneipen + Kaufen + Saufen 40. Kegelband + Rotation: Astronaut 41. 36-Füssler 42. Die Provinzler Angelmodde 43. Die Angelmodder 44. Carnevalsclub Hiltrup von 1989: Unsere Farben sind weiß-blau, unsere Parole „Hiltrup Helau!“ 45. Diplomzibomologen – Mit dem Rücken an die Wand 46. Hacketaler Spalter – Arche Noah 47. LSD – Wetter über Wolbeck 48. Jukas – Dschungelcamp Wolbeck 49. ZiBoMo Jugend 50. Jugendhippenmajor / Tanzgruppen 51. Die lustigen Kegelmäuse: 4711 52. NDR – Nicht die Räuber:

(B)Wollywood 53. Stolpertulpen: ZiBoMo ist unser Tag, egal was das Wetter sagt 54. Narrenfreunde Hiltrup: Heisszeit 55. Hippe Jecken : Hippe Jecken Garde 56. Stadtjugendprinzenpaar 57. Gardewagen 58. Lernzentrum Münsterland: ZiBoMo ist „owl“ways a good idea 59. Wanderzelle 60. Heidepiraten – Wilder Westen 61. BMW – Oh Heer 62. Die Schlitzbuben – Wolbecker Forst 63. Feierfreunde Wolbeck: Schneewittchen und die Wolbecker Feierzwerge 64. Pienuts – Ordnungshüter 65. Die alten Säuberer – Meister Mentrup & seine Pumuckel 66. Blau-Weiß-Kupferbrink – O‘zapft is 67. Die kleinen Strolche – Brennholzverleih Mentrup 68. HoCaMen and friends. Spezi(al) für den Hippenmajor 69. Hippenmajor

70. Besenwagen (AWM)