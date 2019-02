In zehnter Auflage

Münster-Hiltrup -

Zum zehnten Mal setzt sich der Hiltruper Umzug am Samstag pünktlich um 14.11 Uhr in Bewegung. Mit mehr als 50 Zugnummern und exakt 1317 närrisch gestimmten Menschen in den Fußgruppen und auf den Motivwagen wird es den bislang größten Straßenkarneval in Hiltrup geben.