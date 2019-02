Am Freitag (1. März) zeigt das Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße 285 um 20.30 Uhr die Musikshow „Dark Side of the Moon“.

Die visuelle Umsetzung des bekannten Albums der Rockgruppe Pink Floyd steht im Mittelpunkt der Show, die das Planetarium in eine Konzerthalle verwandelt. Das Programm dauert etwa 50 Minuten und ist für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene geeignet. Es ist bis Ende Juni vorläufig zum letzten Mal zu sehen, wie der LWL in einer Pressemitteilung ankündigt.

„Dark Side of the Moon“ ist das erfolgreichste Album von Pink Floyd und wurde zu einem Klassiker der populären Musik. Erschienen im Jahr 1973, kommen unter anderem zum ersten Mal Synthesizer im großen Stil zum Einsatz. Die Musik allein kann schon faszinierend sein, aber durch die Lasertechnik gewinnt sie eine neue audiovisuelle Ebene hinzu, heißt es weiter.

Astronomie kommt in der Show nicht vor, dafür verschiedene Disco-Effekte. Die Planetariums- Besucher begeben sich in die Tiefen des Universums sowie in die Untiefen der menschlichen Existenz – auf die „Dark Side of the Moon“ eben.