Zu Hause in Albachten und Münster

„Ich war Bürgermeister meiner Heimatgemeinde und Bürgermeister meiner Heimatstadt.“ Wenn Günter Schulze Blasum das sagt, schwingt eine gehörige Portion Stolz mit, zugleich aber auch eine gehörige Portion Demut angesichts der mit dem Bürgermeisteramt verbundenen Aufgaben. Am heutigen Samstag wird der Doppelbürgermeister und CDU-Ehrenvorsitzende 80 Jahre alt.

Schulze Blasum war gerade einmal 32 Jahre alt, als er 1971 Bürgermeister der seinerzeit noch selbstständigen Gemeinde Albachten wurde. Ende 1974 legte er dieses Amt nieder. Nicht weil er abgewählt wurde, sondern weil Albachten im Zuge der kommunalen Neugliederung dem Stadtgebiet von Münster zugeschlagen wurde. 1999 wurde der Landwirt zum Bürgermeister der Stadt Münster gewählt, damals unter der Führung des hauptamtlichen Oberbürgermeisters Berthold Tillmann . 2007 trat Schulze Blasum das Ehrenamt an den FDP-Ratsherrn Hans Varnhagen ab. So sah es der 2004 ausgehandelte schwarz-gelbe Koalitionsvertrag vor.

Diese sehr ungewöhnliche Politiker-Biografie mit zwei Bürgermeisterposten – erst im Umland, dann in Münster – teilt Günter Schulze Blasum, wie er gegenüber unserer Zeitung berichtet, übrigens mit dem 1989 verstorbenen Handorfer Franz Reuter.

2009 schied der Jubilar aus dem Rat aus, dem er 34 Jahre lang angehörte. In den ersten Jahren des Ruhestandes „juckte es mir manchmal in den Fingern, in die Diskussion einzugreifen“. Mit der Zeit aber habe er die nötige Distanz gewonnen. „Ich verfolge die Kommunalpolitik jetzt in der Zeitung.“

In seiner Funktion als CDU-Ehrenvorsitzender war Schulze Blasum zum Jahreswechsel 2015/2016 noch einmal gefragt, als in der CDU darüber diskutiert wurde, ein Bündnis mit den Grünen einzugehen. „Ich habe mich positiv dazu geäußert“, so der 80-Jährige.

Tauschen möchte er mit den heute politisch Aktiven aber nicht. Neun Parteien im Rat wären ihm zu viel. „Aber wenn es der Wähler so will, muss man es akzeptieren.“

Pragmatismus war immer seine Stärke. Der Albachtener, der sein Leben lang in Albachten gelebt hat, kennt die – nicht immer positiv belegten – Debatten im Dorf über die anhaltende Bautätigkeit und das Wachstum der Wohngebiete. Schulze Blasums Anmerkung dazu: „Münster entwickelt sich, und wenn Menschen zu uns kommen, dann muss man Wohnungen bauen.“

Eine Sache hat den Sportfan in den letzten Monaten besonders fasziniert – die Preußen-Stadion-Debatte. Nach dem Scheitern des Projekts Preußen-Park, das Schulze Blasum vor 19 Jahren hautnah erlebte, hofft er, dass es jetzt was wird mit der neuen Arena.

Seinen Jubeltag feiert der dreifache Vater und fünffache Großvater mit seiner Frau Marie-Theres, der Familie und vielen Freunden. Ach ja: Ehemalige und aktive (Ober-)Bürgermeister haben ihr Kommen angekündig t ...